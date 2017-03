Har du barn? Då lever du längre

Det är känt sedan tidigare att föräldrar lever längre, och att bland annat sociala faktorer spelar in.

I en ny studie har forskare vid Karolinska institutet studerat livslängden på alla män och kvinnor från 60 års ålder som föddes i Sverige mellan 1911 och 1925. Forskarna har sedan följt dem upp till 103 års ålder.

Studien visar att de med barn blev upp till två år äldre än de som inte hade barn. Resultatet visade också att skillnaden i livslängd kvarstår och till och med ökar ju äldre man blir.

