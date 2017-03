Skar sig i huvudet vid inbrottsförsök

En familj fick oväntat besök när de befann sig i ett fritidshus i Knäred under torsdagskvällen. Enligt polisen ska en man ha slagit sönder en ruta till huset och försökt ta sig in. Mannen, som försöker ta sig in i huset via fönstret, skär sig i huvudet och lyckas inte ta sig in i fritidshuset. Mannen försvinner sedan i en bil.

Efter en stund hittar en polispatrull bilen med två sovande personer, en man i 40-års åldern med en sårskada i huvudet och en kvinna i 35-års åldern. Ambulans skickas till platsen och mannen och kvinnan grips. Skadeläget på mannen är okänt.