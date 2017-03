Falkenbergs musikliv riskerar sämre framtid

Som Musik- och kulturhandläggare är Evelina Mattsson med och stöttar musiker och andra kulturutövare i Halland. I Falkenberg jobbar hon med banden som repar i klassiska Smedjan, där flera framgångsrika Falkenbergsband inlett sina karriärer.

– Vi har ju bland annat The Unguided, Sonic Syndicate, Vains of Jenna, Ablaze My Sorrow med mera, säger Evelina Mattsson.

De sänkta bidragen hänger ihop med besparingskrav i kommunen och nya bidragsregler när det gäller föreningar. I båda fallen handlar det om att politikerna vill prioritera barn och unga från 7 till 20 år och studieförbundens verksamhet riktar sig mest till äldre.

– Vi har legat högt i Falkenberg och satsat mycket på folkbildning tidigare men när de ekonomiska förutsättningarna förändras så blir man tvungen att göra tuffa prioriteringar, och den här gången var det bland annat studieförbunden som vi fick minska budgeten för, säger Per Johansson (C) ordförande för kultur- och fritidsnämnden.

– Det kan leda till att det bildas färre band i framtiden, säger Evelina Mattsson.

Studiefrämjandet får bland annat mindre resurser till att stötta banden, och de har också tvingats att fördubbla hyran för replokaler.

– Och vi håller en del utbildningar för att musikerna ska utvecklats och där blir det också mindre pengar, säger Evelina Mattsson.

Även stödet till kulturarrangörer har förändrats inför det här året. Föreningen Kulturlagret, som i decennier arrangerat konserter i Falkenberg, har efter en tid med mindre aktivitet nu återupplivats.

Målsättningen är att hålla konserter med lokala band, men de upplever att det är för svårt att ordna konserter för band som ännu inte etablerat sig och skaffat en stor publik.

– Därför tror jag att det är väldigt viktigt att ställen som Smedjan finns kvar för band som vill spela, men också andra lokaler där man kan framträda och spela live så att man kan komma ut och visa upp vad man kan och få en publik, säger Mikael Angel, ordförande för Kulturlagret.

Ett av kraven i det nya stödet till kulturarrangörer är att föreningarna ska lämna in en budget i början av året för samtliga evenemang som man tänker arrangera och Mikael Angel tror att det kan vara svårt för en liten ideell förening att göra det.

– Det är någonstans ändå rimligt. Vi måste ha något att utgå från när det gäller våra arrangörföreningar, säger Per Johansson (C) om reglerna för kulturarrangörer.

– Men känner man från arrangerande kulturföreningar att det är omöjligt så får vi pröva det igen. Det finns ingen prestige i nämnden att de här reglerna ska vara så till varje pris, säger Per Johansson.