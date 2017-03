Bandet Blue Angela Mood levererar svängig blues

Jonas och Heléne Thornberg – som tillsammans med Andreas Modiggård och Rolf Johansson bildar bandet Blue Angela Mood, sysslar med blues.

– Just den här musiken gör att det spritter till. Just svänget gör att man inte kan stå still! säger Jonas Thornberg.

Jonas och Heléne träffades på en konsert i Falkenberg.

– Heléne snodde min telefon och la in sitt mobilnummer. Så jag blev uppraggad! Det var trevligt, säger Jonas.

Heléne berättar att hon är uppvuxen med rock, soul och gospel.

– Det är väl mer Jonas som har bluesen när vi träffades. Det var mycket saxofon för mig. Så sången har kommit lite senare, säger Heléne.