Interaktiv opera – publiken är med och bestämmer

"Den tilltalade" handlar om en rättegång i det fiktiva landet Anfasia och publiken har en roll att spela – inte ens ensemblen vet hur berättelsen kommer att sluta. En elektronisk och ovanligt nog interaktiv opera där besökarna ska vara med och påverka hur berättelsen slutar.

– Tanken med det här är att komma bort från det här att man går på opera och vet precis vad som ska hända när och att man mest sitter och kolla hur väl man utför massa kända scener och arior, säger librettist John Kinell.

"Den tilltalade" är den fjärde i serien som utspelar sig i det fiktiva landet Anfasia.

– Här vill vi faktiskt att man ska komma med ett tomt sinne och att man ska upptäcka det tillsammans med oss, fortsätter John Kinell.

Operation Opera är en experimentell ensemble baserad i Halmstad som startade 2010. De vill möta publiken utanför den klassiska salongen – och skådeplatsen hamnar ofta i rum runt om i staden med mer eller mindre obskyr historia.

Den första delen i serien om Anfasia skapades i en underjordisk bunker - senare fabrikslokaler och matsalar. Och den här gången... ja den exakta platsen är faktiskt hemlig fram till premiären. Att uppträda i ett rum på det här sättet nära publiken ställer en del nya krav på ensemblen, berättar regissör David Hornwall.

– Vi jobbar så att säga bakom det man kallar den fjärde väggen i salongen. Med publiken uppe hos oss måste vi som aktörer jobba mycket mer intimt med oss själva. Allting blir en del av dramat och det går inte att gå av scenen och ta en kaffe i caféet – vi är alla där tillsammans, säger Hornwall.

Publiken bjuds in att innan föreställningen via Anfasias hemsida förbereda sig med bakgrundsinformation och instruktioner för den som vill var delaktig. Det är inget krav att agera utan valet är fritt men just mötet med publiken är till stor del vad Operation opera vill utforska.

– Historiskt sett har inte alltid scenkonsten uttryckts på samma sätt som i dag. Vi har inte alltid suttit lika tysta och snälla och disciplinerade. Det är en ganska sentida företeelse och inte något som vi ska fastna i, säger Hedvig Jalhed konstnärlig ledare för Operation opera.

– Jag tycker det är väldigt intressant att utforska hur vi kan bryta den ritual som scenkonsten ofta hamnar i – ett ganska stereotypt beteende och det är väldigt intressant att experimentera med mötet.