Bert Karlsson lämnade in polisanmälningar mot tusentals företag som lämnat in bokföringen för sent.

Det efter att han själv har dömts till böter sedan hans bolag Jokarjo lämnat in bokföringen för sent tre gånger. Något som en privatperson anmälde honom för.

Bert Karlsson ville därmed påvisa ett systemfel och överbelasta Ekobrottsmyndigheten för att få till en förändring. Men nu går man alltså vidare och utreder, det säger kammaråklagare Carl Bergström, till Skaraborgs läns tidning.