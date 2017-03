Emils Katthult flyttar in på Tjolöholm

– Välkomna till Katthult som vi håller på och bygger upp här! Det börjar med att barn får komma in genom en grind som man får klättra på. När man kommer in får man klä ut sig i Emil och Ida-kläder, berättar Karin Kvicklund, som är kulturchef.

Miljöerna är som tagna ur Astrid Lindgrens böcker om Emil och Ida och Karin Kvicklund tror att Trisseboda, utedasset på Katthult, blir en populär attraktion.

Man kan klättra in, och låsa in sig eller låsa in någon annan. Men man kan klättra ut genom dasshålet – det tycker barnen är jättekul!