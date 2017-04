Silverholt vill lyfta Bois mot toppen

Oliver Silverholt slog igenom i Halmstads Bollklubb och hamnade i Hammarby i allsvenskan. Men förra säsongen blev det dåligt med speltid och därför har han i år valt att lånas ut till Varbergs Bois.

– Bois la fram en bra plan för mig där Jörgen Wålemark bland annat sa att han ville använda mig som mittfältare. Det viktigaste för mig är att få speltid, säger Silverholt.

Han säger att han har utvecklats mycket som fotbollsspelare och människa under sina två år i Hammarby. Under sitt första år fick Oliver en hel del speltid men under förra säsongen stod han för det mesta utanför laget, delvis beroende på skador men också på att tränaren trodde på en annan uppställning.

Man går ju ner sig lite mentalt när man inte får spela, det tar på psyket. Man funderar mycket på vad man skall göra och varje träning är som det skulle vara den sista för att man vill bevisa sin plats.

Nu hoppas dock den Astrio-fostrade fotbollsspelaren på en nystart i Varberg där hans fina spelförståelse och känsliga fötter ska komma till nytta på mittfältet.

Vad klubben har för ambitioner med säsongen vill Oliver egentligen inte säga så mycket om men ger ändå tillslut sin egen tanke på detta.

– Vi har två raka femteplatser och det är klart att vi vill toppa det, avslutar Oliver Silverholt.