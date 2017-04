Stenkastning mot Falkenbergs moské

Stenarna tog sig bara igenom det första glaset på tvåglasfönstren och ingen kom till skada, men besökare till moskén tycker att det är obehagligt.

Driton Mehmedi är engagerad i moskén och säger till P4 Halland att de brukar be i det främre rummet, vid fönstren, men efter stenkastningen nu flyttat in i ett rum längre in. Men han kände sig rädd för att någon vill dem illa när han besökte moskén på lördagen, när de var i det bakre rummet.

– Jag hörde dörren lite bakom mig, då tänkte jag att det kan komma in någon och sätta ett skott i ryggen på oss utan att vi skulle hinna reagera, säger Driton Mehmedi.

Han kopplade direkt ihop det med lastbilsattacken i Stockholm och att det snabbt började florera rykten på nätet om att gärningsmannen i Stockholm skulle ha islamistiska sympatier och att hat då kan vändas mot muslimer i allmänhet.

– Moskéer brukar vara i den första vågen, säger Driton Mehmedi.

Moskén funderar nu på kameraövervakning.

Polisen har ingen misstänkt än så länge.