Äskhult bjuder på traditionell påsk

En som kom dit med sin familj var Inez, 4 år.

– Det roligaste med att vara här är att man kan pyssla, måla och färglägga, säger Inez.

– Vad är det bästa med påsken då?

– Att leta efter påskägg, säger Inez.

Äskhults by är ett kulturreservat där byggnader finns uppställda och bevarade ända sedan slutet på 1800-talet. Under påskafton premiäröppnade reservatet för säsongen. Wendella Öhrnell är utvecklare vid kulturreservatet Äskhults by.

– Vi försöker ta fram traditioner som visar hur man firade påsk förr i tiden. Vi har också guider som berättar historier om platsen vi är på och om de gamla traditionerna som fanns, säger Wendella Öhrnell.