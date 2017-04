Farlig brandrök blåser mot havet

– Jag tycker inte man behöver vara så speciellt orolig om man pratar om röken. Vi har hela tiden haft frånlandsvind och vad jag har kunnat se har röken begett sig utåt, till havs, säger Frans Karlsson är miljöinspektör i Falkenbergs kommun.

Man har inte gått ut med något viktigt meddelande till allmänheten som tyder på att röken har kommit in över bebyggelse och då behöver man inte vara speciellt orolig, i detta fallet.

Brandrök innehåller en mängd olika föroreningar, som oförbrända gaser, förklarar Frans Karlsson.

– Oavsett vad som brinner är det aldrig nyttigt att få i sig rök.

Det är farligt att andas in röken, men är man utomhus klarar man sig bättre, eftersom det är annan luft som kan späda ut de farliga gaserna.

Enligt SMHI är kommer vinden inte vända under dagen, utan kommer fortsätta vara nordostlig även under eftermiddagen. Det innebär att röken inte kommer blåsa in över Falkenberg.

Men vad händer om vinden skulle vända?

– Då kan man få ett annat scenario, vid en brand. I detta fallet har man fått ner det mesta av de farliga gaserna, tidigt på morgonen. Då späds de ut helt enkelt. Så just nu är det inga större problem, vad jag vet.

Vad ska Falkenbergsborna tänka på eller göra nu?

– I detta läget behöver man nog inte göra något speciellt. Räddningsledaren har ansvar för insatsen och är det så att man ser att det behövs går man ut med ett meddelande till allmänheten, om man behöver gå inomhus och stänga ventilationen.

I detta fallet var det tur i oturen att man hade vädret med sig.