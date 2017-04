Peter kom hem efter 64 år i Alaska

Historien om Peter Johnson är ett mysterium och vi på P4 Halland hoppas någon i publiken kan hjälpa till att lösa det. Vad hette han egentligen och varifrån i Halland kom han?

Han föddes i alla fall någonstans i Halland 1881 men under vilket namn är lite oklart. Kanske hette han Per Jonsson eller Per Johansson, kanske hette han Peter eller Petter Jonsson eller Johansson. Eller kanske Jönsson.

Historien om honom berättades på 1970-talet av en annan svensk i Alaska med nästan samma namn, Per Jönsson från Nyhamnsläge på Kullen.

Denne var krabbfiskare ute i Aleuterna, ökedjan mellan Alaska och Kamchatka och den som han berättade för forskaren Carl-Erik Måwe som för 40-50 år sen arbetade med att dokumentera alaskasvenskarnas historia.

Den unge hallänningen rymde från lumpen i Sverige kring förra sekelskiftet och fick hyra på ett fartyg trots att han saknade pass och papper.

I San Francisco rymde han även från sjömansjobbet och började försöka försörja sig i den kaliforniska storstaden. Han ägnade sig åt transporter med häst och vagn.

När den fruktansvärda jordbävningen drabbade San Francisco 1906 lär hallänningen, som nu gick under namnet Peter Johnson, ha blivit så rädd att han hals över huvud flydde från staden med vagnen och hästarna och körde dag och natt, ända upp till Alaska.

Så kan det omöjligtvis ha varit men till Alaska kom han i alla fall, till guldruschstaden Nome vid Berings sund, där de tre svenskarna ”Three Lucky Swedes” gjort sitt stora guldfynd några år tidigare.

I Nome fortsatte Peter Johnson försörja sig som åkare, i cirka 20 år. Men på 1920-talet flyttade han längre söderut i Alaska, till Matanuskadalen norr om Anchorage där den nya järnvägen genom Alaska passerade.

Där drev Peter Johnson i många år ett litet sågverk, men han gifte sig aldrig och talade aldrig om sitt förflutna eller sin bakgrund.

År 1954 öppnades möjligheten för folk i Alaska att flyga direkt till Skandinavien. SAS öppnade sin ”nordpolslinje” mellan Köpenhamn och Los Angeles – med mellanlandning i Anchorage, Alaska.

Peter Johnson från Halland visste fortfarande inte om han skulle våga sig hem till Sverige, efter att han deserterat drygt 50 år tidigare men framförallt var han livrädd för tanken att flyga. Så drömmen om en hemresa fick helt enkelt läggas på hyllan.

Men enligt Carl-Erik Måwes uppgifter så köpte sig Peter Johnson till slut en flygbiljett till Köpenhamn och med direkt hjälp av Per Jönsson tog han slutligen sig även ombord på planet, även om det var under stort motstånd.

Vid cirka 90 års ålder anlände Peter Johnson till sitt barndomshem i Halland. Hans två systrar och ende bror fick en chock, eftersom de trodde att han var död då de inte hört något från honom under de sista åren.

Peter Johnson blev sedan kvar i Halland till sin död.