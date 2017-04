Veteranen J35 Draken lämnar Halmstad

Sveriges enda ännu flygande Draken-plan i jaktversion ska nu få ett nytt hem i Såtenäs.

– Det är lite sorgligt. Det är en epok som går i graven. Vi är glada att den ska flyga vidare via Swedish Air Force Historic Flights vingar, och vi kommer nog hjälpa till även i Såtenäs, säger Per Bengtsson på FMTS som har tagit hand om planet under dess tid i Halmstad.

När F 10 i Ängelholm lades ner 2002 kom ett av deras flygplan, en J35 Draken, till Halmstad och Försvarsmaktens tekniska skola.

I Halmstad har planet skötts som om det varit i aktiv tjänst sedan dess. Nu ska föreningen Swedish Air Force Historic Flight ta över ansvaret för Draken-planet som lämnar Halmstad för Såtenäs.

Per Bengtsson har underhållit planet under dess tid i Halmstad. Och han har lagt ner en hel del tid på Johan 56.

– Dels är det tidsbunden underhåll på flygmaskinen. Typ krut till räddningssystemet och fälttankar måste bytas varje år. Man gör även veckoservice; man kollar däck i luften, man går in på växellådsaxeln och vrider runt motorn så motorn och delar smörjer upp sig, förklarar Per Bengtsson.

Han har lagt ner många timmars arbete på planet genom åren, så på ett sätt ska det bli skönt att bli av med henne.

Det är blandade känslor. Det är sorgset men också skönt. Men vi får åka upp till F 7 och hälsa på henne ibland, träffa henne på flyguppvisningar och klappa på henne.

Pilot blir Stellan Andersson, före detta pilot på F 7 i Såtenäs, och numer i föreningen som sedan tidigare har en flygande Draken i skolversion.

– Det känns alldeles utmärkt. Mycket trevligt. Det här flygplanet kommer ingå i Swedish Air Force Historic Flight, som en del av den mängd flygplan vi har fått, säger Stellan Andersson.

Och för att överhuvudtaget få köra Johan 56 krävs en gedigen utbildning.

– Det finns ingen skolning för Draken idag egentligen, utan det man kommer i kontakt med idag är Gripen. För att komma ner i sitsen på den och få utbildning har man innan dess flugit SK60 och lärt sig det militära systemet. Så i runda tal, fyra år innan man får utbildning på typ Gripen, förklarar Stellan Andersson.

Planen var att Johan 56 skulle lämnat Halmstad under torsdagen, men eftersom det blåste för mycket i Såtenäs, där planet ska landa, får Draken flyga en annan dag. Men Stellan Andersson fick ändå passa på att provköra planet på marken.

– Det kändes bra! Alldeles utmärkt, säger han.