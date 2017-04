Skämt spårade ur – ordvitsar på lut

– Så länge ingen har dött eller naturen har förstörts så kan man väl skämta om det. Det är väl inte så farligt, det är väl inte synd om lutet? säger komikern Annika Anderson.

På Twitter, Facebook och Reddit har flera personer börjat skämta om olyckan. Ett exempel på Facebook:

Tror att de vagnarna innehöll lite för mycket lut.

Något lu(r)t är det iaf.

Även Tomas Pettersson försöker få till en ordvits.

– Hoppas att allt går bra till s-lut, säger han.

Och sen tillägger han:

– Det finns en komisk regel som handlar om att tragedy plus time is comedy. Så är det nåt tragiskt som har hänt så kan vi behöva garva åt det med tiden.

Hade någon skadats i olyckan hade det varit annorlunda enligt komikerna.

– Just tiden är viktig, för om jag skulle backa in i Per Gessles Ferrari här ute och sen gått ut här och sagt "vi kan skratta åt det nu" – då är det för tidigt. Men sen om det har gått 30 år – då kan vi garva åt det, säger Tomas Pettersson.