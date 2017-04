Draken-planet Johan 56 har lämnat Halmstad

Draken-planet Johan 56 lämnade under onsdagsmorgonen Halmstad för att få ett nytt hem i Såtenäs. Solen strålade från en klarblå himmel när piloten Stellan Andersson rattade planet från Försvarsmaktens tekniska skola i Halmstad, med destination Såtenäs, vid Vänerns sydvästra del.

Per Bengtsson, som skött om planet, tyckte avskedet var sorgligare än han förväntat sig. Och att planet är populärt är uppenbart. Vid Försvarsmaktens tekniska skola var det många som pausade i sitt arbete för att få se en glimt av planet och på P4 Hallands Facebooksida – där det finns en film på när planet lyfter – har kommentarerna strömmat in.

"Helt underbart ljud. Kittlar i hela kroppen. Tar en tillbaka till räddningsstationen på F10 1998 när Draken och Viggen divisionerna startade så att fönsterna skakade," skriver Morgan.

Underbart ljud som jag mer eller mindre är uppfödd med.

"Härligt sound påminner mig om gamla F9 på 60 talet," minns Edward.

– Det är lite sorgligt. Det är en epok som går i graven. Vi är glada att den ska flyga vidare via Swedish Air Force Historic Flights vingar, och vi kommer nog hjälpa till även i Såtenäs, säger Per Bengtsson, som har tagit hand om planet under hennes tid i Halmstad.

Piloten Stellan Andersson förklarar vad som kommer hända med Johan 56 när hon upp till Såtenäs:

– Det här flygplanet kommer ingå i Swedish Air Force Historic Flight, som en del av den mängd flygplan vi har fått, säger Stellan Andersson.

Tanken var att planet skulle lyfta för en vecka sedan, men på grund av starka vindar i Såtenäs blev avskedet framflyttat till onsdagen. Och då var vädret gynnsamt för Johan 56, som nu alltså har lämnat Halmstad för att få ett nytt liv i Såtenäs.