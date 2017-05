Hallandstrafiken efter tågkaoset: Vi höll inte nivån

– Vi har haft under veckans om har varit problem med att nå ut med rätt information till våra resenärer. Vi har all anledning att vara självkritiska utifrån att man inte kan få korrekt information via våra kanaler, säger Daniel Modiggård, som är Hallandstrafikens trafikplaneringschef.

Han berättar att man satsat på att få ut informationen via text på hemsidan och på sociala medier, men att det inte gått att ändra tiderna i reseappen med tidtabeller. Därför har resenärer som enbart kollat tågtider i reseappen fått fel information.

– Vi har inte haft den kunskapen att lyckas uppdatera tidtabellen i vår reseapplikation, säger Daniel Modiggård.

Nu kommer man prata med inblandade parter för att utvärdera och se vad man kan förbättra i framtiden.

Något som varit problematiskt för resenärerna är att det kommit olika besked på exempelvis hemsidan och på perrongen.

– Vi är flera parter inblandade, men det är inget försvar, utan en förklaring. Hallandstrafiken äger ansvaret, och vi ska komma med korrekt information till våra resenärer, säger Daniel Modiggård.

Varför kan ni inte uppdatera er app med korrekta tidtabeller?

– Väldigt berättigad fråga, jag har inte svaret. Men vi har prioriterat textmässigt via våra olika kanaler för att på snabbaste sätt kunna nå ut med korrekt information till våra resenärer.

Det har varit en väldig tuff vecka för kollektivtrafiken, och full förståelse för resenärerna och det är inte accepterat den nivån vi har levererat och presterat när det gäller informationen.

– En resenär kan ha acceptans för att avvikelser inträffar, men inte för att man inte får korrekt information. Där har vi brustit och där är vi självkritiska, säger Daniel Modiggård.

En normal månad får de in runt 1.000 ansökningar om ersättning efter förseningar, nu har Hallandstrafiken fått in 4.000 på en vecka.

I morgon bitti ska den växel som förstördes när ett godståg spårade ur förra veckan vara lagad och från och med klockan sex på morgonen rullar tågen som vanligt igen.

– Vi är förberedda så fort vi får möjligheten och Trafikverket ger klartecken.

Går det smärtfritt?

– Det är vår målsättning. Vi är redo för att dra igång halvtimmestrafiken som vi hallänningar behöver för att kunna förflytta oss genom länet.