Många har hjälpt surfbutik efter inbrott

Hela butiken tömdes och surfbrädor och annan surfutrustning för två och en halv miljon kronor stals – i princip allt var länsat efter helgens inbrott på sportbutiken Kitekalle i Halmstad.

– Vi har fått mycket stöttning utifrån, andra företag och privatpersoner som kommer och lånar ut sina våtdräkter och brädor, berättar Suzana Gisselman.

Nu, helgen efter inbrottet, håller samma företag en helg med Stand up paddle (SUP) i Steninge, trots att all utrustning stals.

– Vi har jobbat på och speciellt Kalle då som har jobbat väldigt hårt för att få fram utrustning så vi kan göra den här helgen ändå, säger en av helgens SUP-instruktörer, Suzana Gisselman.

Det här är en helg för tjejer där deltagarna får lära sig Stand upp paddle kombinerat med ett yogapass.

Kursen hålls på Steninge Vandrarhem, mellan Falkenberg och Halmstad.

– Det kommer vara ungefär 20 stycken, säger hon.

Så ni har fått låna ihop grejer för att även huvud taget kunna genomföra den här helgen?

– Ja precis, från olika håll.

Hur svårt har det varit?

– Det ställer ju till en del problem, men vi har varit ganska effektiva på att lösa det. Om alla hjälps åt så går det ju bra, säger hon.