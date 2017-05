Äldreminister: Kommuner och landsting måste hjälpa yngre med demens

– För mig är det viktigt att den individ som har de här behoven får stöd utifrån det och att man i sammanhanget ser anhöriga som finns, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Ministern besökte i tisdags Varberg för anhörigdagarna om demens och berättade att ett samlat synsätt stundar för demensvården - i alla fall är det förhoppningen när Socialstyrelsen om en månad överlämnar ett förslag om hur man samlat kan se på demensfrågorna.

I dagsläget får yngre personer med demenssjukdom, alltså personer under 65 år, inte sällan flytta in på äldreboenden trots att deras fysiska form kan vara god. Det här har anhöriga till personer med demens tidigare varit kritiska mot, speciellt eftersom Hallands bara har ett speciellt boende för just yngre. Det här är äldreminister Åsa Regnér inte helt nöjd med.

– Det innebär att kommuner och landsting måste sätta in insatser med kunskap om vad patienter och personer runtomkring behöver, säger Åsa Regnér.