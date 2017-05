Halländska dansare visar framfötterna på hemmaplan

I Falkhallen på onsdagskvällen visades tre verk som är under arbete och det färdiga verket "Sångsvanen och koltrasten" av Lina Lundin,

--Det kan vara väldigt bra att få feedback, tankar och frågor om sitt verk från publiken, om sådant som man inte sett eller tänkt på själv, säger Lina Lundin.

Den franskfödda dansaren och koreografen Natalie Ruiz har lång erfarenhet som dansare, koreograf och pedagog, både i Sverige och internationellt. Hon tidigare arbetat med bland annat Cullbergbaletten och varit konstnärlig ledare för Regionteater Västs danskompani. Nu lever hon i Halland och återkommer själv till scenen efter ett långt uppehåll, tillsammans med Moving Torup-gruppen, en grupp äldre amatördansare.

– Jag vill med publikens hjälp pröva om den idé som jag har fungerar, för att kunna gå vidare.

Dansstycket heter "This is not a solo", där Natalie Ruiz gör ett solo tillsammans med sina tio dansare. Där försöker hon sudda ut gränsen mellan salongen och scenen och vill inspirera publiken att delta i den upplevelse som scenen ger.

Vad betyder det att ni fyra halländska danskonstnärer gemensamt visar era föreställningar på hemmaplan, i Falkhallen?

– Vi har olika ålder, bakgrund och dansstilar och är glada för att Region Hallands Rum för Dans visar att det händer mycket på dansfronten i Halland.