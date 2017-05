De artisterna ska ut på vattnet med Ebbot

Det blir stjärnspäckat på sjön när "Ebbots ark" får premiär i SVT i höst. Tommy Körberg, Veronica Maggio och Ola Salo finns bland de som tolkar låtfavoriter tillsammans med Ebbot Lundberg, som bor i ett 1700-talstorp i Särö.



I det kommande musikprogrammet "Ebbots ark" i SVT bjuder artisten Ebbot Lundberg in artistkollegor som får ta med sig låtar som betytt mycket för dem i livet och framföra egna tolkningar. Programmet spelas in på båten TS Westkust och varje avsnitt avslutas med en konsert inför publik.



Veronica Maggio, Kapten Röd, Ane Brun, Tommy Körberg, Loreen, Adam Pålsson, Joy M'Batha, Lasse Holm, Per Andersson, Loney Dear, Rebecca & Fiona, Ola Salo, Hurula och Annika Norlin kommer att synas i rutan tillsammans med den tidigare Soundtrack of our Lives-frontmannen.



– Det ska bli galet roligt att få ge mig ut på sjön med min gamle vän Ebbot! När jag tänker på det är Ebbot perfekt som sjökapten. Han är ju både karismatisk och trygg. Skulle han ge en order skulle jag definitivt göra mitt bästa att lyda den, säger Ola Salo i ett pressmeddelande från SVT.



Ebbot Lundberg själv ser fram emot att lära känna delar ur den svenska artisteliten.



– Det blir en bra mix av skådisar, musiker och komiker och jag är nyfiken på personerna bakom. Det ska bli riktigt spännande att lära känna dem, säger Ebbot Lundberg.



Serien spelas in under sommaren och sänds i fem entimmeslånga avsnitt i höst.