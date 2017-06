Barnens tips: Så löser vi vattenbristen

– Man kan hämta från havet och ta ut saltvattnet. Man kan göra det men det är inte så många som kommer på det, det är bara jag, säger Holger, fyra år, som går runt och hjälper till och renar poolvattnet med en håv.

En utomhusbassäng i Skipås har drabbats av det rådande vattenförbudet. Som P4 Halland tidigare rapporterat om får inte poolen, som bland annat bedriver simskola på somrarna, fyllas på med nytt vatten i år. Detta betyder att den inte kan användas i nuläget eftersom den är fylld med smutsigt vatten ifrån i fjol.

Jag har gått på simskola där men nästa sommar blir det nog ingen simskola därför det är vattenförbud.

Holgers pappa Henrik Pedersen är ordförande i byalagsföreningen som hjälper till och försöker rena poolen.

– Just nu går det inte att bada men vi jobbar stenhårt för att få igång detta innan simskolan startar i början av juli, säger Henrik Pedersen.

Samfällighetsföreningen som har hand om bassängen brukar i vanliga kunna bedriva poolverksamheten på egen hand men nu har de behövt ta hjälp av byalagsföreningen. Tillsammans lägger de många timmar på att håva bort smuts i poolen.

– Vi lever mellan hopp och förtvivlan. Vi jobbar så hårt vi kan men vi får se hur vattenkvalitén är i början av juli, säger Henrik Pedersen.

Om inte reningen av vattnet i poolen blir klar i tid tvingas de att ställa in simskolan. Två av dem som drabbas är just Holger, fem år och hans kompis Melvin, tre år. I filmen ger de fler tips på vad man kan göra för att spara in på vattnet.