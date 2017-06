The Unguided på rockfesten: Jäkligt go stämning

Klockan 11:30 på fredagen drog femmannabandet igång som fredagens första band. P4 Halland pratade med gitarristen Roger Sjunnesson precis innan spelningen drog igång.

– De har inte öppnat än så det är väldigt tomt på publik just nu, men de slår upp portarna klockan 11 och förhoppningsvis dyker det upp lite folk då, berättar han.

Är det spöklikt?

– Ja, det är det. Det står lite vakter här och lite annat folk. Det känns lite konstigt för det kommer ju vara helt fullt här snart, säger Roger Sjunnesson.

Jag tror det kommer bli skitbra. Vi har spelat på festivalen tidigare och vädret är najs och folk är sugna på att gå på hårdrock så det kommer bli jättebra.

Metalbandet The Unguided från Falkenberg startades 2010 av Rogers bror Richard Sjunnesson efter att han hade hoppat av sitt förra band Sonic Syndicate.

Roger bor kvar i Falkenberg, medan sångaren/growlaren Richard flyttat från Falkenberg till Stockholm.

Bland övriga bandmedlemmar är flera hallänningar: trummisen Richard Schill är från Halmstad, basisten Henric Liljesand är född och uppvuxen i Onsala, men bor i Torslanda.

Andregitarristen och sångaren Jonathan Thorpenberg kommer däremot från Göteborg.

Sweden Rock är en rockfestival som äger rum i Norje utanför Sölvesborg i Blekinge. Den är Sveriges största musikfestival och lockar besökare från hela världen.

Det är jäkligt go stämning med goa gubbar och bara hårdrock. Det är som en stor familj här. Folk är glada helt enkelt.

– Det är som en stor firmafest. Man träffar såna band man varit ute och spelat med tidigare som man snackar och tjötar med. Man träffar roddare som man varit på turné med tidigare så det är jäkligt roligt, säger Roger Sjunnesson.

Bandet har nyligen varit inne i en studio och spelat in en platta som är färdigmixad och snart ska levereras till skivbolaget.

– Sedan får de bestämma när den ska släppas. Men vi hoppas den kommer innan årsskiftet.

På festivalen uppträder även fler band med hallänningar i. På torsdagen spelade The Haunted där Deromesonen Adrian Erlandsson spelar trummor. Han spelar också i At the gates.

Halmstadbon Ludwig Witt spelar trummor i Grand Magus som spelade på onsdagen. Han spelar även i Spiritual Beggars.