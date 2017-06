Vinn konsertbiljetter i P4 Hallands skattjakt

På tisdag, den 20 juni, är det dags för den halländska finalen av musiktävlingen P4 Nästa. P4 Halland kommer då flytta ut hela redaktionen under dagen och sända från Falkenberg.

Under dagen kommer det pågå en skattjakt, och det finns tre olika skatter gömda. Under dagen kommer de som lyssnar på P4 Halland få ledtrådar till var skatterna finns gömda; en skatt kommer i morgonprogrammet, en i förmiddagsprogrammet och en under eftermiddagen.

Den som kommer först till skatten får den.