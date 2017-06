Hon fick oväntat besök av Coldplay-sångaren

– Vi fick träffa honom i 20 minuter ungefär. Det var via min arbetsplats, och jag var där som sjuksköterska, berättar Malin Gunnarsson, som jobbar på BUP i Göteborg.

De visste att det skulle komma en kändis till Drottning Silvias barnsjukhus, men de visste inte att det skulle vara självaste Chris Martin.

– Vi tappade hakan! Han var en jätteskön kille. Han hälsade på alla, sen pratade han med ungdomarna, frågade vad de gillade för musik och sen spelade han lite musik för oss.

Det var Chris Martin själv som hade tagit initiativet att komma till barnsjukhuset.

– Först spelade han en Justin Bieber-låt, för det var en av patienterna som ville det. Sen spelade han Somebody just like this, hans Coldplay-låt. Det var lite overkligt, säger Malin Gunnarsson.

Sen delade Chris Martin ut biljetter till Coldplays konsert.

– Detta är ungdomar som har svårigheter, och de blev så himla glada när de fick höra att vi hade biljetter. De sa: vi klarar det tillsammans, vi håller varandra i handen. Och sen gick vi och kollade på en fantastisk konsert.

Hallands Nyheter var först med att rapportera om detta.