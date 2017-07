Fans blåsta på konsert på Tall ships races

Se bilderna från skeppsfesten Tall ships races i bildspelet ovan!

Uppskattade spelningar

Förutom båtar av olika slag bjöds det på olika aktiviteter och spelningar med artister och band som bjöd på många olika typer av musikstilar.

Gympass, yoga och en familjemusikal med Babblarna blandades med Halmstad-DJ:n Liam Wahlbeck, Blacknuss & Eric Gadd, rock, glitterpop och hiphop.

Publiken trotsade ösregnet under konserten med Europe under fredagskvällen, och Hasse "Kvinnaböske" Anderssons spelning var uppskattad under en betydligt soligare lördag.

Inställda konserter

Evenemanget kantades av blåst och regn, vilket gjorde att flera av söndagens konserter, bland annat den med Norlie & KKV, fick ställas in.

– Det är jättetråkigt för publiken. Vi tänkte verkligen på publiken. Men beslutet är taget ur ett säkerhetsperspektiv, säger Carina Jacobsson, som är projektledare för eventet.

Scenen klarar inte av 15 sekundmeter, enligt Carina Jacobsson.

– När trossarna med strålkastare och teknik börjar dansa fram och tillbaka är det fara för scenarbetare, artister och publik. Artisterna går inte upp på scen under sådana förhållanden.

Mycket kritik

Tall ships races har fått mycket kritik för att man inte hade framförhållning och hade en plan b om vädret skulle bli dåligt. P4 Halland har pratat med personer som bokat hotell och tagit ledigt från jobbet för att kunna se konserter som sedan ställdes in.

Men projektledare Carina Jacobsson säger att man inte hade kunnat flytta konserterna till en annan scen.

– Vädret är nyckfullt, det har vi vetat om. Men vad ska vi göra – man kan inte göra något åt vädret, säger Carina Jacobsson.