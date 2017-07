Alaina på lång cykelfärd genom Europa - fikastopp i Åsa

På den unga engelska kvinnans cykeljacka står det " Don't doubt - just do it", alltså Tveka inte - gör det bara. Alaina och en väninna upptäckte att många av deras vänner som har storstilade idéer ofta fastnar på vad som kan hända, vad som kan gå fel. Därför tog de fram denna slogan.

– Jag har två syften med den här långfärden: Dels att helt enkelt upptäcka vackra ställen, dels att utmana mig själv. Om jag kan cykla 25 mil en dag, med en cykel och packning som väger 40 kilo, som är den längsta sträckan hittills, då tänker jag: Kors, vad mer kan jag inte göra!

I huvudsak cyklar Alaina själv, men hon har stannat till i några städer längs vägen för att träffa vänner, och ett par tyskar som läst hennes blogg har hängt med på några sträckor.

– Det enda tråkiga är att jag inte hinner stanna där det är vackert, eller för att prata med människor. Men jag lär mig var det finns fina ställen som jag kan komma tillbaka till!, säger Alaina Beacall, äter upp sista biten av kakan, dricker ur kaffet och trampar iväg från fiket i Åsa.