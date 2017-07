Mer blommor på Tjolöholms slott – när John Taylor bestämmer

SVT-profilen John Taylor är ny slottsträdgårdsmästare på Tjolöholms slott i Kungsbacka – och han minns fortfarande hur det var första gången han såg slottet.

– Jag var totalt mållös, jag visste inte att det fanns. Det är så enormt välbevarat och fint. Magnifikt var ordet jag använde, säger han.

Och för Tjolöholms slotts VD, Maria Sidén, var det självklart att anställa John Taylor.

– Det kändes väldigt självklart nästan redan första gången som John var här. Vi hade ett stort gemensamt engagemang och det var otroligt spännande och inspirerande samtal. Vi är väldigt glada att han är här, säger Maria Sidén.

Nu kommer John Taylor jobba ihop med chefsträdgårdsmästare Eva Rosén. Hon förväntar sig att de kommer kunna uträtta storverk tillsammans.

– Jag förväntar mig att vi tillsammans ska fortsätta utveckla Tjolöholm, och göra den till den brittiska trädgård den är, säger Eva Rosén.

John Taylor har tidigare jobbat i Malmö slottsträdgård – men nu är det Tjolöholm som lockar.

– När man kommer igenom grindarna blir man överväldigad av att det finns ett arts and crafts-slott här i Halland. Det är one of a kind, det är speciellt.

Arts and crafts beskriver John Taylor som en motrevolution mot industrialismen, smuts och föroreningar på sena 1800-talet. Saker ska vara handgjorda, enkla och vackra.

Om John Taylor får bestämma kommer blir det mer blommor på Tjolöholm.

– Mycket mer blommor. Mer arts and crafts, ett överdåd av blomning. Men jag måste göra det inom ramen för bevarandet av det historiska Tjolöholm.

Vilka typer av blommor vill du se mer av?

– Alla blommor. Jag älskar alla blommor. Rosor särskilt, för att det handlar mycket om romantik. Så det kan komma att bli mycket rosor och klematis.