Tjolöholms slott vände trenden – stor ökning av besökare

Ett av de stora turistmålen i Halland; Tjolöholms slott, var för 25, 30 år sen illa ute. Anläggningen gick med underskott och ingen ville ta det ekonomiska ansvaret för Tjolöholm, som drogs med stora renoveringsbehov.



Detta har förändrats de senaste tio åren, och den senaste tiden har strängt taget visat för bra siffror enligt VD Maria Sidén.

– Vi har fantastiskt fin ökning av besökare och omsättning. Det är jätteroligt! Samtidigt är vi ju en stiftelse, så vi har inte möjlighet att växa med all kraft. Vi ligger väl runt 20 procent plus och skulle kanske hellre ligga vid 15 procent plus.

Utställningen med dräkter från Downton Abbey har bidragit till de positiva siffrorna.

– Vi funderar på hur mycket vi vågar ha öppet, men vi tror att vi kommer ha öppet fler dagar framöver. Det är naturligtvis väldigt bra, eftersom Tjolöholm vill vara en dragare för turistnäringen i stort i Halland, säger Maria Sidén.

Varifrån kommer besökarna?

– Vi har mycket norrmän och tyskar. Men vi ser en väldig bredd av de internationella besökarna. Vi har ungefär 45 procent internationella besökare. Men vi har många återkommande besökare som är Kungsbackabor, hallänningar och göteborgare!