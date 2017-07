"Star Wars bröllop" i Halmstad

Jenny Björk och Tommi Tulkki bjöd på lördagens mest spektakulära bröllop i Halmstad. Eftersom båda är passionerade av science fiction och Star Wars var paret samt ett tjugotal gäster klädda som karaktärer i de världsberömda böckerna och filmerna, under ceremonin i S:t Nicolai kyrka i Halmstad.

För Jenny och Tommi blev det ett mycket romantiskt bröllop.

– Det var tack vare Star Wars som jag hittade Jenny, så det tycker jag är romantiskt, säger Tommi Tulkki från Smålands Stenar.

– Karaktärerna vi brukar vara under möten med andra Star Wars fans är gifta på riktigt. Så det är romantiskt, tycker Jenny Björk, från Halmstad.

Tommi, vem är du klädd som?

– Det är en inspiration av Luke Skywalker.

Jenny, vem är du?

– Mara Jade, som är Lukes fru i böckerna.

Bröllopsceremonin hölls visserligen av en präst, men best man ersattes av en robot.

– Roboten körde fram vigselringarna och det fungerade bra.

Bröllopsmarschen ersattes av Thrawn room från Star Wars fimen och utmarschen blev Imperial march.

Men när barnen kommer till, blir det då Star Wars för hela slanten?

– Ja, det hör till uppfostran, svarar Tommi skämtsamt, vilket får gästerna att skratta.

Sjukhusprästen Anders Pihl stod på altaret bredvid två robotar.

– Jag tycker serien är ganska spännande, säger Anders som accepterat att besökarna i kyrkan var klädda som i Star Wars.

Kraften i Star Wars symboliserar för mig Jesus Kristus.

Många inbjudna gäster och nyfikna besökare har lyckönskat Jenny och Tommi.

– May the force be with you, önskar Jenny.

– Do or do not. There is no try, svarar Tommi.