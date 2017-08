Elin från Falkenberg: Det var svårt att ta in

Det var under torsdagseftermiddagen som en skåpbil körde nedför turisttäta La Rambla i centrala Barcelona och rakt in i en folkmassa. Minst 13 personer dödades och 100 skadades.

Elin Lindecrantz från Falkenberg befann sig vid den tidpunkten på sitt jobb.

– Jag satt på jobbet, typ tio minuter från La Rambla.

Vad hände när ni fick besked om det fruktansvärda som hänt?

– Det var som att alla fick veta det samtidigt. Det spreds som en löpeld över telefoner och sociala medier. Så vi stängde ned butiken.

Ingen fattade någonting. Jag trodde nog inte att det var så allvarligt till en början som det sedan visade sig vara.

Elin och hennes kollegor stannade på jobbet tills klockan åtta på kvällen.

Läs mer: Hanna såg människor fly i panik.

– Jag bor precis vid jobbet så jag gick direkt hem sen. Men några av de andra bor närmare området där attentatet hände och var såklart lite rädda för att gå hem.

Du bor ju nere i Barcelona, hur går dina tankar idag?

– Idag börjar det sjunka in lite mer, man börjar förstå vad som hänt. Igår kväll och igår eftermiddag… det var svårt att ta in det, säger Elin Lindekrantz.

Vid runt klockan halv två-tiden på natten mot fredag avärjde spansk polis ytterligare en misstänkt terrorattack i Cambrils, söder om Barcelona. Fem misstänka attentatsmän sköts ihjäl av polis.



Loka myndigheter i Spanien bekräftat att det finns en koppling mellan attacken i Cambrils och attacken på La Rambla i Barcelona.



Terrorgruppen IS har via propagandakanalen Amaq tagit på sig dådet i Barcelona. Men det är ännu oklart om det verkligen är IS som ligger bakom