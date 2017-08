HBK förlorade mot Djurgården

Engvall gjorde sju mål under våren innan hans lån avslutades och han reste hem till Bristol City. Förra veckan lånades han på nytt och i andra matchen sen återkomsten blev han matchhjälte för Djurgården.

Halvvägs in i den andra halvleken tog han ned ett inlägg från Magnus Eriksson och pangade in ett vänsterskott, via Halmstads unge målvakt Isak Pettersson.

– Det var skönt att tre poäng. Vi hade lägen och kände att "till slut kommer vi trycka i en boll", säger Engvall till Radiosporten.

Långa stunder var det Djurgården mot Pettersson i en match som tabelltvåan Dif dominerade mot nästjumbon HBK.

Efter flera bra Pettersson-räddningar krävdes det en straff för att öppna målskyttet. Engvall sprang i Petterssons utsträckta armar och Eriksson satte straffen. Han gjorde därmed sitt nionde mål för säsongen och leder skytteligan.

Halmstad kvitterade oväntat i slutskedet av första halvlek, när Djurgårdens reservmålvakt Tommi Vaiho sjabblade in Gabriel Gudmundssons långskott. Det var 18-åringens första allsvenska mål.

Djurgården är i och med segern tio poäng efter serieledande Malmö som skrällförlorade mot AFC igår.

– Vi tar Europa League i första hand, men det är positivt att vi tog tre poäng och att de tog noll, säger Engvall.

Halmstad ligger kvar näst sist i tabellen, med tre poäng upp till kvalplats.

– Det är många lag som tampas där nere. Får vi fart i grejerna igen finns det goda möjligheter, tycker Johan Oremo, för dagen lagkapten i Halmstad.

Djurgården-Halmstad 2-1 (1-1)



1-0 Magnus Eriksson (28 str), 1-1 Gabriel Gudmundsson (44), 2-1 Gustav Engvall (65).



Varningar, Djurgården: Jacob Une Larsson, Jonas Olsson. Halmstad: Isak Pettersson, Adnan Kojic, Nikolai Alho, Andreas Bengtsson.



Domare: Kristoffer Karlsson, Helsingborg.



Publik: 13 093.



Djurgården (4-4-2): Tommy Vaiho - Niklas Gunnarsson, Jacob Une Larsson, Jonas Olsson, Elliot Käck - Magnus Eriksson, Kevin Walker, Kim Källström, Othman El Kabir (Haris Radetinac 82) - Gustav Engvall (Jesper Karlström 87), Aliou Badji (Tino Kadewere 70).



Halmstad (4-4-2): Isak Pettersson - Adnan Kojic, Marcus Johansson, Alexander Berntsson, Andreas Bengtsson - Gabriel Gudmundsson (Tryggvi Haraldsson 82), Marcus Mathisen (Nikolai Alho 74), Aboubakar Keita, Höskuldur Gunnlaugsson (Pontus Silfwer 46) - Kosuke Kinoshita, Johan Oremo.