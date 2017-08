Magnus Aasa blir inte biskop – ändå glad för förtroendet

Under fyra månader har medlemmar i Svenska kyrkan i Göteborgs stift getts möjlighet att skicka in förslag på vem de tycker ska efterträda nuvarande biskopen Per Eckerdal som går i pension 2018.

Ett av de 18 namnen på förslagslistan var Magnus Aasa som är kyrkoherde i Halmstads församling/ Halmstad pastorat. Och under tisdagskvällen var det nomineringsval där fem kandidater valdes ut.

Du gick inte vidare?

– Ja, det känns jättebra när man hämtat sig efter den dagen. När man ställer upp i ett sådant val så tänker man i vidare banor. Men i grunden är jag jätteglad att jag kom på tal och för det förtroende jag fått, säger Magnus Aasa.

Du är inte bitter?

– Nej, jag är inte bitter. Jag är norrbottning, vi är aldrig bittra!

Hur laddar man om efter något som kanske krävde en del?

– Jag vill tona ned det där en del eftersom jag varit kristdemokrat i många år. Jag har varit med om fem val och varje år har man haft förhoppningen om att nå de höga höjderna.

Vilka egenskaper tycker du är viktigast hos den nye biskopen?

– Den allra viktigaste egenskapen är att det måste vara en biskop som kan samla ihop och hålla ihop ett stort och spretigt stift.