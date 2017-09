Regeringens satsning: 250 miljoner om året för roligare lov

År 2016 inleddes sommarlovssatsningen som innebär att 200 miljoner kronor årligen går till att barn ska kunna gå på gratisaktiviteter under sommarlovet. Tanken är att alla barn, oavsett sin familjs ekonomiska situation, ska kunna hitta på något roligt och meningsfullt under sin ledighet. Nu skjuter regeringen till med ytterligare 250 miljoner per år för att det ska kunna anordnas lovaktiviteter även under årets andra lov. Satsningen ska pågå under en treårsperiod och totalt lägger alltså regeringen 750 miljoner kronor på projektet 2018-2020.