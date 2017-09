Lokala råvaror i fokus i Falkenberg

Tanken med matfesten är att förvandla staden till ett myllrande matmecka med lokala råvaror i fokus. Falkenbergsbon och kocken Lisa Lemke är en av arrangörerna. Hon berättar att matdagarna startade som en dröm som med tiden har vuxit starkare.

– Förra året blev den verklighet och det blev bättre än vad vi hade kunnat drömma om i våra vildaste fantasier. Det här är ett möte kring maten och en kärlekshyllning till den goda maten och till alla fantastiska råvaror som finns här i regionen.

Det är andra året i rad som Falkenbergs matdagar anordnas och det är lokala råvaror som står i fokus. Längst med Nygatan står flertalet mattält uppradade och i dem kan besökarna finna allt från nygräddat bröd och nyskördade grönsaker till praliner och kaffe.

– Vi är just nu i en tid där allt finns, från svamp till nyskördade äpplen, must, bröd. Allting finns just nu, säger Lisa Lemke.

Förra året såg vi en vision och den blev ännu bättre än vad vi hade väntat oss så jag stod och lipade på torget, och i går kände jag samma bubblande lycka.

Förutom matmarknaden så lagas det även en hel del mat under helgen. På Rådhustorget har kockar med olika anknytning till platsen fått i uppgift att göra sin egen smaktolkning av Falkenberg. En av dem är Lisa Lemke.

– Jag kommer använda pumpa, ta in lite spannmål via bröd som jag kommer att göra ett smul på och jag ska också använda lite ogräs. Det kommer bli väldigt mycket smaskigt. Det blir show och gott, säger hon.

Hur lagar man mat på ogräs?

– The sky is the limit. Jag skulle säga att i vanliga trädgårdar och även här på stan så finns det så mycket som vi kan käka som vi inte har en aning om. De flesta känner till kirskål och brännäskor men det finns så mycket mer.