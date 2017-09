830 kilo sportprylar till Fritidsbanken

Till Fritidsbanken i Halmstad lämnar man in sport- och fritidsprylar som sen allmänheten från och med slutet av september kommer att kunna låna helt gratis.

Insamlingen startade förra veckan och i helgen var det högtryck.

– Det har varit ett jättehärligt resultat. 830 kilo skänkta saker har vi fått in denna veckan! säger Lisa Petrelius är projektledare för Fritidsbanken.

Vi började med att fylla ett rum, men nu är vi inne på vårt tredje rum att fylla.

Och nu kommer de jobba med att fylla rummen på ett bra sätt, med smarta förvaringslösningar.

Än så länge har det inte kommit in så mycket bollar, men däremot har rummen fyllts med skidor, pjäxor, golfklubbor och olika sorters rack, fotbollsskor och en hel del annat.

Den största prylen Fritidsbanken har fått in är ett hemmagym.

– Den var kanske både den mest ovanliga och största prylen! säger Lisa Petrelius.

Än så länge har det mest varit privatpersoner som bidragit i insamlingen av fritidsutrustningen.

– Det har inte varit så mycket föreningar, säger Lisa Petrelius.

Hon tror att de borde marknadsfört sig på ett bättre sätt för att nå ut till föreningarna.

– Får vi in ridhjälmar gynnar det ridningen, får vi in skateboards gynnar vi skateboarden. Så där kommer vi höra av oss till alla föreningar och be om deras hjälp att gå ut till medlemmarna och kolla om de kan få in genom den kanalen för att sedan lämna in till Fritidsbanken.

Föreningarna kommer få september månad på sig att samla in fler saker till Fritidsbanken.

– Sen kommer vi ha en officiell öppning av Fritidsbanken, då vi kommer bjuda in Halmstadborna för att titta på lokalen och börja låna, säger Lisa Petrelius.

Som extra morot kommer den förening som samlat in flest prylar till Fritidsbanken vinna ett föreningspris på 5000 kronor.