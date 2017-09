Rektorn om skolhot på Snapchap: Vill förebygga oro

Skolan fick information klockan åtta kvällen innan om att det fanns ett hot riktat mot skolan i form av en bild på ett vapenliknande föremål. De kopplade då in arbetsmiljökonsult och krisansvariga på kommunen.

– Det blev ett snabbt arbete. Vi konstaterade att en elev hade lagt upp det här på Snapchat och direkt tog vi kontakt med polisen för att veta hur vi skulle hantera det, säger skolans rektor Catharina Mardell.

Extra väktarinsatser sattes in under natten runt skolan för att ingen skulle kunna ta sig in i skolbyggnaden. På morgonen gick personal ut med information till elever.

På vilket sätt är det här en kris?

– Allt på sociala medier kan skapa oro för våra barn. Oron har en tendens att fortplanta sig och vi vill förebygga det.

Hur har reaktionerna varit här på skolan?

– Jag upplever att det är ett lugn på skolan överlag, det är ingen som lyfter frågan men vi har beredskap under hela dagen för att trygga våra barn.

– Därefter kommer man att lägga fokus på preventiva arbetsuppgifter. Det innebär att tänka efter: vad lägger man ut för något, vad signalerar det man sänder, kan det skada någon annan?