SMHI utfärdar klass 1-varning för hårda vindbyar

SMHI har gått ut med en klass 1-varning, den lägsta nivån på institutets tregradiga skala, vilken sträcker sig upp till 25 meter per sekund.

Lågtrycket rör sig under onsdagen från Nordsjön över norra Danmark och södra Sverige, vilket ger kraftiga vindar i de södra farvattnen.

Detta påverkar främst kustområdet i Kattegatt där vindarna under förmiddagen väntas uppgå till 15 meter per sekund. Under kvällen avtar sedan ovädret.