Per Gessle om hur förlusten märks på nya skivan

– Alla människor påverkas av att nära anhöriga går bort och om tre går bort under så kort tid hamnar man i en annan situation. Jag har alltid varit minstingen i hela mitt liv, och nu är jag the Godfather, den enda som finns kvar i min familj, säger Per Gessle.

Under de senaste fyra åren har Per förlorat både sin mor och sin bror och förra hösten dog hans syster. Konvolutet på den nya skivan pryds av Pers mor och skivan som kom ut i våras har systern på omslaget.

På del två gör Per Gessle duetter med popartisten Linnea Henriksson, som också kommer från Halmstad, och musikikonen John Holm. "En vacker dag" heter albumet som släpps på fredagen och själv tror han att de senaste årens förluster kan ha påverkat även hans kreativa utlopp.

– Det gör en påmind om att tiden går och att saker och ting inte består för evigt. Det gör kanske att man blir lite mer eftertänksam av bara farten och att det i sin tur kanske påverkar mitt sätt att skriva.

Årets första album kom i våras och heter "En vacker natt", men att ställa de två mot varandra eller mot hans tidigare katalog vill han inte göra. Det handlar bara om vad som sker i nuet och att låta saker ta sin tid.

– Det är vad som är häftigt att jobba med konst och musik, att låta det ta tid. Att låta det mogna tills att det är klart. Jag tycker inte det är här viktigare än något annat jag gjort, det är bara att det är vad jag gjort nu. Och det är viktigt nog för mig.