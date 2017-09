Just nu: Svensson (S) ångrar att skolchefen blev avsatt

Oppositionsrådet Per Svensson (S) ångrar nu beslutet att Jörgen Frostlund fick avsluta sin tjänst. Han säger att det tillkommit uppgifter som förändrar hans bild av omfattningen av missnöjet.

– Jag är mycket självkritisk. Jag skulle begärt att få mer information och pratat med fler personer som var insatta i ärendet och tagit ett första samtal med Jörgen, säger han.

Jörgen Frostlund har varit skolchef sen januari 2016. Han får 30 månadslöner för att sluta.

Enligt Per Svensson har det pågått ett politiskt spel, där han anser att kommunrådet Mari-Louise Wernersson (C) agerat oacceptabelt. Det handlar bland annat om att hon lämnat ut uppgifter i ett personalärende som inte är bekräftade, förutom av en person som deltagit i händelserna, uppger Per Svensson.

– Det är inte seriöst och det är inte bra för oss som arbetsgivare att den högsta politiska företrädaren lämnar ut den typen av uppgifter om en före detta anställd. Det är direkt svartmålning, säger han.

Moderaternas fullmäktigegrupp i Falkenberg riktar kritik mot hur både Mari-Louise Wernersson och Per Svensson agerat och den "totala brist på information" som har efterföljt.

Moderaternas uppfattning är att beslutet att avsätta Frostlund formellt fattades av kommunrådet Wernersson, trots att kommunstyrelsens 13 ledamöter ska fatta beslut i ett sådant fall. Enligt Moderaterna har det fortfarande inte presenterats några skäl som övertygat dem om att det var så brådskande att deras åsikt inte skulle behöva inhämtas.