Platt fall för Falkenbergs FF

Trots mediokert spel kunde Falkenbergs FF ta ledningen mot Norrby med 1-0 på en straff av Erik Pärsson i den 19:e minuten. 12 minuter senare var det Norrby som fick straff när Tobias Englund rev ner en fri Norrbyspelare. Englund fick syna det röda kortet och Norrbys Adam Ståhl sköt straffen stolpe ut och 1-0 till FFF stod sig halvleken ut.

Sedan rasade det för Falkenberg. Norrby kunde enkelt inom loppet av tre minuter en bit in i andra halvlek ta ledningen med 2-1 efter mål av Adam Ståhl och Gzim Istrefi. Falkenbergs inte alltför övertygande försvarsspel fortsatte och gamle FFF-spelaren Marcus Översjö kunde fri göra 3-1 och det hela avslutades med att gästerna fick sin andra straff på tilläggstid och den här gången satt straffen i mål av Nicklas Savolainen. 1-0 i halvtid hade förvandlats till förlust för FFF med 1-4, för övrigt den femte raka matchen utan seger. Per Karlsson, som kom in efter Tobias Englunds utvisning, sa så här efter matchen:

-Det är taktiska bitar vi måste skärpa till oss på.

Falkenbergs chanser att nå den allsvenska kvalplatsen minskade, om nu inte Varbergs Bois hjälper till när man möter Trelleborg borta på måndag. Efter landslagsuppehållet har FFF sedan Trelleborg på hemmaplan, så en gnutta hopp finns fortfarande. Just nu är det 5 poäng upp till Trelleborg, som har en match mindre spelad. Fyra omgångar återstår för FFF.