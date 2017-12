Explosion i New York - en gripen

Polisen har bekräftat att det skett en explosion men kan ännu inte säga något om omfattningen av den. Explosionen inträffade på bussterminalen Port Authority på Manhattan vid 42nd Street och 8th Avenue. I nuläget finns inga uppgifter om vad som har orsakat den. Både New Yorks brandkår och polis är på plats. Polisen uppmanar allmänheten att hålla sig undan området.

En man har frihetsberövats, det bekräftar polisen till nyhetsbyrån Reuters. Den gripne ska även ha skadats i explosionen, enligt amerikansk media. Nyhetsbyrån AP rapporterar att mannen ska ha haft sprängladdningen på sig då den exploderade. Han ska inte ha ådragit sig livshotande skador.

New York-polisen skriver på Twitter att ingen person ska ha skadats förutom den misstänkte. Samtidigt rapporterar lokal media, bland annat New York Post och ABC News, att flera personer har skadats.

Föremålet som detonerade kan ha varit en rörbomb enligt flera amerikanska medier. Enligt källor till CNN så ska rörbomben detonerat oavsiktligt. Explosionen ska ha skett i en slags passage under jord i bussterminalen.

Enligt polisen i New York så utryms tunnelbana vid platsen. Resenärer på linjerna A, C och E evakueras, skriver New York-polisen på Twitter. Flera gator är avspärrade.

USA:s president Donald Trump har informerats om händelsen.

Händelsen inträffade mitt i morgonrusningen vid klockan 07:30 på måndagen. Port Authority är en viktig knutpunkt för resenärer och är USA:s största bussterminal.