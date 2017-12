Travsporten tappar publik

Det är framförallt spelandet via internet som ökat de senaste åren, och förra året var spelet via mobilen för första gången större än spelet via ombud och vid travbanan.

Strategin från ATG har varit att lägga fler lopp på lunchtid, för att fånga upp internetspelarna. Ökat spelande betyder mer pengar för travsporten, men samtidigt är trenden att vardagstävlingarna får färre besökare vid banan.

De stora evenemangen drar bra med publik, men att få folk till banan andra tider är travbranschens största utmaning, säger Jeanette Daresjö, event- och marknadsansvarig på Halmstadtravet.

– Publiken är jätteviktig, dels för ekonomin med att hålla restaurangen igång och det är inte kul för våra tränare som tävlar för tomma publikanläggningar, det skapar en stämning givetvis.

Halmstadtravet försöker bland annat hitta nya målgrupper för lunchtraven och locka med kringarrangemang.

– Det är vår uppgift att inte bara förlita oss på tio travlopp på en tävlingsdag. Utan även anordna kringarrangemang som kan locka familj och andra målgrupper som inte är travbitna, så man kan komma hit för lite mjukare värden också, säger hon.

Johan Lindberg, generalsekreterare på Svensk Travsport ser att det varit en nödvändig utveckling för travsporten att hänga med i teknikutvecklingen och utveckla nya sätt att spela. Men han tror samtidigt att det krävs upprustningar av travbanorna för att behålla publiken på längre sikt.

– De är inte moderna och de är inte anpassade för den tid vi lever i idag, behovet för kunden ser annorlunda ut. Och om vi vill vända trenden så måste vi ta krafttag mot detta.