Förarlösa lastbilar på gång i Halmstad

Carl Ceder är logistikchef på företaget och tycker att det är ett projekt som är innovativt och att det är ett spännande koncept.

– Det är också ett projekt som kan förändra hur man skulle kunna arbeta i framtiden, det finns ju utmaningar med tillgång på lastbilschaufförer i dagsläget, säger Carl Ceder.

De har två centrallager i Sverige, ett i Rosersberg och ett i just Halmstad och det passar bättre att starta upp ett sådant här självkörande projekt i Halmstad där man har nära till butiken. Skulle ellastbilen ha en dålig dag finns det fortfarande möjlighet att få ut maten till kedjans butik på Andersberg.

Carl Ceder är ivrig på att komma i gång med försöken med de förarlösa ellastbilarna och tror på tekniken.

– Tekniken i sig är testad och beprövad, tekniskt sett ska det inte vara några problem. Just nu ska vi få in alla tillstånd, vi har skickat in ansökan till Transportstyrelsen den här veckan för att få tillstånd att köra första piloten på allmän väg, säger Carl Ceder.

Företaget och Carl Ceder tror att de kan komma i gång med tekniken någon gång i slutet av nästa år.