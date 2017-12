Förskolor i Halmstad skriker efter personal

En av förskolorna som drabbats av vikariebristen är förskolan Lärkan i Getinge.

– Det blir stressigare och blir mindre tid för varje barn naturligtvis. Det är inte det mest optimala. Man känner sig misslyckad om barnen får misslyckas för att man inte räcker till och det är det värsta, säger Camilla Jarälv som är förskollärare.

På grund av sjukfrånvaro och utbildningar saknas det ofta personal i förskolorna i Halmstad. I början av en arbetsvecka kan det saknas mellan 20 till 40 vikarier som behöver ersätta den ordinarie personalen.

Enligt barn- och ungdomsförvaltningen i Halmstad har det varit så sedan hösten. Det svåraste är att få in vikarier med kort varsel, och när det inte går får personalen hjälpa varandra mer.

– De tuffaste dagarna är ju när vi är minst antal vuxna. Då får vi gå tillsammans, den personalen som finns jobbar tillsammans samtidigt som man får göra lite större barngrupper för att kunna hjälpa och stötta varandra. Det blir mycket aktiviteter utomhus så att man gör det så bra som möjligt, säger Camilla Jarälv.

Just i år har det varit svårare än tidigare att få tag på vikarier, enligt Ninni Andersson Gruvander, chef för bemanningsenheten på barn- och ungdomsförvaltningen i Halmstad.

Sjukfrånvaro och att vikarier behövs när barnskötare ska utbildas är ett par av orsakerna. Men framförallt handlar det om hård konkurrens på arbetsmarknaden, säger Ninni Andersson Gruvander.

– Vi har inte lika stor ingång på vikarier som vi haft tidigare. Vi har högkonjunktur i Sverige just nu och de som vi rekryterar är intressanta för andra på arbetsmarknaden. Sedan så har vi en intern konkurrens om vikarierna, andra förvaltningar behöver också folk, hemtjänsten och socialtjänsten exempelvis.

Hur jobbar ni för att lösa detta?

– Vi jobbar mycket med hur vi plockar in vikarier. Det handlar om att säkerställa att de som skriver in sig som vikarie verkligen vill jobba inom vår verksamhet och inte bara skriver in sig för säkerhets skull i fall de inte skulle få annat jobb. Detta är en högprioriterad fråga för barn och ungdomsförvaltningen, säger Ninni Andersson Gruvander.