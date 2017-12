Här hittar du rim till julklapparna

El-cykel

Nu är svetten ett minne blott,

och tänk på tiden du sparar när du har brått,

Tänk på din uppgivenhet och hur du slet,

Nu får du bara passa dig så du inte blir fet.

Pannlampa

Detta är den mest lysande klapp du fått,

perfekt när det är mörkt och rått,

fäst den här på hatten,

när du gått vilse i natten,

och den visar dig till närmaste slott

Kalsonger

Det har blivit en del genom åren,

och visst sitter de numera tajtare om låren?

Varsågod, här får du flera nya, mysiga och softa

Sätt dem utanpå, som fantomen, så slipper vi tvätta dem så ofta

Hamster

Minns du OS i Sotchi?

Det var då den dog, din tamagochi

Du glömde ge den mat

Den dog då du var lat

Denna är på riktigt och är du dum,

Då dör den långsamt och börjar lukta på ditt rum

iPad

Den här trivs, trots sitt namn, inte i vatten

Och redan nu tystar jag den framtida debatten,

För både den och du ska faktiskt sova om natten,

Jag tror dock inte att du blir sur,

Utan du tar hand om den med bravur,

Detta är nämligen inget riktigt groddjur

VR-glasögon

Kliv in i en spännande värld,

Kanske fajtas mot drakar klädd i rustning o svärd,

Eller så kör du rally onödigt fort,

Fast du varken har bil eller körkort,

Eller testa något mer privat och ostört,

Porr är visst poppis har jag hört

Besk

When You need to calm down,

Try this honegrown from my hometown,

After the christmas food it feels like You should be giving birth,

This is made from a magical flower called "malörth"

Ingenting/välgörenhet

Tomten lämnar sitt snöiga rike,

För att leverera nåt lätt som väger tungt utan dess like,

Rör någon kan detta bli en räddning du vet,

Räcka till en åsna eller en välgörenhetsget

Skinnhandskar

Som nyckeln i hålet & fisken i sjön,

Rekommenderas av Kung Bores råd & rön

När du är ute & svassar,

Görgött för dina tassar

Tummetotts kompisar får varsitt krypin,

En lyxig boning i finaste skinn.

Trumpinnar

Vad är egentligen vad av klappa takt och applådera

Nu är det du som styr det med mera

Danske Lars var ju en sån, javisst

Alltså en metalliskt bankande batterist

I Japan & Kina äter de med sånahäringa

Men slår du på den längst bort låter det som en plinga

Hockeyspel

Dags att Stiga upp i förstafemman

Vråla mål i högsta stämman

Göm dig bakom målet

Eller skjut i det där hålet

Du är Sverige, vi kan vara finnarna

Men dra för guds skull inte för hårt i pinnarna

Jumper

Tapetklister under mina skor

Du är så mycket vackrare än vad du tror

Stick inte iväg & mönstra på nån stor skuta

Istället. Randigt, prickigt, ulligt & en annan ruta

Stenmark hade skidor när det utför åktes här & där

På överkroppen hade han typ en sån här

Reflexväst för hönor

De på gårdsplanen glider fram

och ser ut som minismå fejk-lamm

Pimpade med blingbling i gult & orange,

att nattetid smita undan har de inte en chans

Drönare

Tryck på start & sätt på objektivet

Nu får du äntligen se från pelikanperspektivet

Perfekt om man är nyfiken som få

Eller bara vill se människor som är små

Reko-Ring

Handla & ät grejer här ifrån trakten

Fast på behörigt avstånd från slakten

På en mörk parkeringsplats i stans utkanter

Utan att trängas med lördagsstrosande tanter

Vi skall dansa runt i ring

Att äta kostar ju nu ingenting

Snålspolande wc

Kära generöse son här kommer en gåva från far,

som ändå vet att den som spar han har.

Men kinka, knäck och vört,

allt ska i slutändan bört!

Allt med denna grej hjälper dig på alla sätt lekandende LÄTT,

att tömma skattkistan efter att du varit mätt.

Att gråta när man skiter är en av snålhetens myter,

nu för tiden är det vattnet som tryter.

& man kan vara snål på ett bra sätt,

det är till och med svinsmart när man vill gömma sånt som skett.

El-cykel

Ja det blev lixsom ett stort paket i år

Nåt för din fasta gump & flygande hår.

Por favor, el libro & el pais som vi säger på Espanol

Nu kommer du att på allt med lilla ordet "el" framför ha koll.

Här betyder assistans inget bil-haveri-trist

Bara att du kan vara mer stilla med din lilla vrist

Ta av denna hjälp & du far fram i hastighetsmax

Nu är det äntligen EL vrålåksdags!