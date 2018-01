Nilsson avgjorde för Sverige

Herrlandslagets januariturnéer har ofta en tendens att bli avslagna fotbollshistorier. Men när Blågult ställdes mot Danmark i Abu Dhabi var det annorlunda.



I varje fall till viss del.



Visst, de stora läktarna gapade i princip helt tomma och det gick utan större problem att höra vad spelarna skrek till varandra, men likväl var det lite derbykänsla över matchen.



Intensiteten på planen var betydligt högre än vad vi såg i Sveriges 1-1-möte med Estland i söndags - spelet gick lite snabbare, tacklingarna var lite hårdare och målchanserna lite hetare. Men vi fick vänta till matchens sista spark innan nollan spräcktes.



Inbytte Jordan Larsson drog till från håll. Bollen tog i ribban och studsade ner till likaledes inbytte Gustaf Nilsson, som helt ostört kunde raka in returen i mer eller mindre öppet mål.



Efter att Nilsson, till vardags i danska Silkeborg, firat färdigt blåste domaren av matchen.

-Jordan driver upp bollen bra och skjuter i ribban. Sedan var det enkelt att göra mål. Det var viktigt att vinna i dag, säger Nilsson till C More.



Östersunds Ken Sema, spelaren i den här truppen som kanske ligger närmast sommarens VM-lag, fick chansen från start då förbundskapten Janne Andersson bytte ut hela elvan jämfört med Estland-matchen. Yttermittfältaren stod för ett par fina aktioner, men hade svårt att komma loss ordentligt.

TT