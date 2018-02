En tredjedel av Drotts skatteskuld insamlad

I fredags kom beskedet om att HK Drott har begärts i konkurs av Skatteverket. Och Drotts (herrlags) matchcoach Claes Andersson arbetar ideellt vid klubbordförandens sida för att rädda klubben ur krisen.

– Omedelbart när vi nåddes av beskedet att Skatteverket ville begära oss i konkurs gjorde vi en liten notis på sociala medier, och det ramlade in lite pengar omedelbart. Under helgen och fram till idag har det kommit in ungefär en tredjedel av skatteskulden, säger han.

Det är fantastiskt att människor vill hjälpa oss. Inte minst att det är väldigt mycket människor som inte bor i Halmstad, men som har ett gott förhållande till Drott. Det finns ett stort hjärta för Drott.

– Jag är rädd att folk tror att vi har dolt något, men det har vi aldrig gjort. Det är en långvarig kris. Dålig ekonomi har funnits i nästan 20 år i den här föreningen. Och att städa upp gamla skulder gör man inte i en handvändning.

Vad har hänt sedan i fredags?

– Till en början fick vi beskedet via media, vilket var lite överraskande. Vi hade suttit i diskussioner med Kronofogden om en avbetalningsplan om detta. Och när vi satt och väntade på det beskedet fick vi veta att vi begärts i konkurs, säger Claes Andersson och fortsätter:

– Vi jagade såklart Skattemyndigheten, men de kunde inte svara i fredags. Men idag har vi fått tag på dem! Och Roger Wohlin är försiktigt positiv till att vi kommer få möjligheten att få en avbetalningsplan. I så fall lyckas vi ännu en gång köpa oss lite tid så vi kan rädda gamla Drott, som vi gärna vill.