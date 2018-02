Publikrekord och målfest i Frillesås

– Detta är otroligt. Hade ni frågat mig för ett eller två år sedan om att detta skulle ske så hade det inte funnits på kartan. Det är roligt att göra det på hemmaplan. Detta är en folkfest i Halland i vår lilla by, säger en glad ordförande Lars Johan Svanström.

Det var publikrekord på Sjöaremossen i Frillesås när bandylaget vann med 7-4 mot Tranås. Det gjorde man inför 1761 åskådare som var förväntansfulla ända fram till slutsignalen och sjön fram sitt lag.

– Vi är bäst i serien, Frillesås!

-- Detta är fantastiskt jag är chockad på alla sätt, säger en av åskådarna.

Förutom publiken var också spelarna väldigt nöjda över insatsen.

– Detta är så bra! Så skönt detta är! skriker spelaren Mattias Johansson när P4 Hallands reporter Per Söderhjelm frågar hur han känner.

– Sjöaremossen håller på att smälla av, avslutar Mattias Johansson från Frillesås bandyklubb.

Jublet var stort när domaren blåste av matchen som slutade i ett målkalas. En som gjorde de mesta av målen var Fredrik Brandin.

– Vi har inte haft de bästa förutsättningarna men vi har den bästa gruppen och den bästa sammanhållningen i serien. Vi kommer till träningen med ett glatt humör och vi är ett underbart lag, säger Fredrik Brandin.

När började du tro på att detta kan gå?

– När vi ledde serien efter fem omgångar så skojade vi om det men efter flera andra matchen som vi spelade och vann så insåg vi att det var möjligt.

Nästa säsong blir det Sandviken, Hammarby och Ljusdal bland annat som ni får möta här på Sjöaremossen. Vad säger du om det?

– Det blir en jädra upplevelse för dem att komma ut här i skogen och möta oss. Vi älskar dessa dagar och vi slår publikrekord dessutom, avslutar Fredrik Brandin till låten "We are the champions" som hörs i bakgrunden på Sjöaremossen i Frillesås.

Halland har nu sitt första bandylag i Elitserien.