Mariette vidare i melodifestivalen

Hon sjöng låten "For You" och gick vidare till finalen under kvällens melodifestival. En annan som gick till final var Rolandz med låten "Fuldans".

För Hallands andra representant gick det inte lika bra. Emmi Christernsson som sjöng låten "Icarus" hamnade på en sjätteplats.

Finalen är den 10 mars på Friends arena o Stockholm.