Så uppmärksammas internationella kvinnodagen i världen

Idag är det den internationella kvinnodagen som startades år 1910 av den socialistiska världsorganisationen Andra internationalen med den tyske kommunisten Clara Zetkin i täten. De kämpade för kvinnors rösträtt, och nu drygt 110 år senare uppmärksammas dagen runt om i världen på olika sätt. Grace Blomquist kommer från Kina och beskriver dagen såhär

– In China it’s more about shopping. In shops and online you will see lots of promotions and discounts for women, but among people we don’t feel very special, säger Grace Blomquist.

Hon berättar att internationella kvinnodagen i Kina mest handlar om att kvinnor kan få rea på saker online och i butikerna men att det inte märks någon större skillnad bland invånarna.

– It’s actually not very special for me, it’s like any other day. But perhaps buy some flowers and celebrate with my family and have a good dinner, säger Grace Blomquist.



Grace berättar också att hon möjligtvis kommer köpa blommor och äta något gott med sin familj, men att dagen är ganska lik vilken annan dag som helst.

Muradie Salibram kommer från Bulgarien där internationella kvinnodagen är stor.

– Dagen firas med fest och så får man presenter från företaget man jobbar på, men här i Sverige är det inte så speciellt, säger Muradie Salibram.



Muradie kavlar upp armen på sin jacka och visar ett armband.

– Det här är symbolen för första mars. Martenitsa kallas det och det har man för att vara frisk hela året och välkomna våren. Sen är det ju kvinnomånaden också, säger Muradie Salibram.



Hur firar du det här i Sverige?

– Inte speciellt, det är lite tråkigt men man anpassar sig i det landet man bor i. Nu på kvinnodagen kanske man kan få en blomma av de man älskar, säger Muradie Salibram.

Hadil Al-Katan kommer från Syrien och ska fira dagen med sina kompisar över en fika och kanske köpa sig lite blommor eller gå på restaurang. Hadil tycker att det är viktigt att uppmärksamma dagen.



– Kvinnor gör allting. Hämtar barn, lär barn och ibland lära mannen, men mannen gör också mycket, säger Hadil Al-Katan.

Melania Krivorajió kommer från Montenegro och ska också uppmärksamma dagen.

– Med choklad, fika och blommor sen räcker det, säger Melania Krivorajió.